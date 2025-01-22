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Солдату відмовили у звільненні зі служби — що вирішив суд

22 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Солдат оскаржував у суді відмову від командування військової частини у звільненні — яке рішення ухвалив суд
Будівля Львівського окружного адміністративного суду. Фото: adm.lv.court.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Солдат хотів звільнитися зі служби, тому що доглядає за матір'ю, яка має інвалідність, однак командування військової частини йому в цьому відмовило. Аби оскаржити це рішення, військовий подав позов.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 10 січня.

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Деталі справи—

Згідно із судовими матеріалами, у вересні 2024 року мобілізований солдат подав рапорт на звільнення з військової частини. Причиною такого рішення стала потреба в догляді за матір'ю: жінка має другу групу інвалідності. У звільненні бійцю відмовили, тому він звернувся до суду.

Рішення суду

Під час судового засідання представник військової частини зазначив, що в акті огляду МСЕК, який надав позивач, не йдеться про потребу в постійному догляді за матір'ю. У висновку ЛКК є лише рекомендація щодо надання соцпослуги з догляду на непрофесійній основі. Також за словами представника військової частини, солдат не надав документів, що підтверджують відсутність у його матері інших родичів першого або другого ступеня спорідненості, які могли б за нею доглядати. Про який документ йдеться військовослужбовець не уточнив.

Суд встановив, що висновок ЛКК відповідає всім вимогам. Позивач доглядає за матір'ю після того, як помер його батько. Позов солдата повністю задовольнили — командування має звільнити солдата зі служби через сімейні обставини.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харківській області винесли вирок чоловіку, який у стані сп'яніння проник на подвір'я до своєї знайомої та розтрощив там ворота, паркан, поштову скриньку. Порушника оштрафували.

Також ми повідомляли, що у Львові чоловік украв із магазину два мобільних телефони загальною вартістю майже 26 тисяч гривень. За це його засудили до ув'язнення.

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