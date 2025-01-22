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Солдату отказали в увольнении со службы — что решил суд

22 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Солдат обжаловал в суде отказ от командования воинской части в увольнении — какое решение принял суд
Здание Львовского окружного административного суда. Фото: adm.lv.court.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

Солдат хотел уволиться со службы, потому что ухаживает за матерью, которая имеет инвалидность, однако командование военной части ему в этом отказало. Чтобы обжаловать это решение, военный подал иск.

Об этом говорится в приговоре, который Львовский окружной административный суд вынес 10 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в сентябре 2024 года мобилизованный солдат подал рапорт на увольнение из воинской части. Причиной такого решения стала потребность в уходе за матерью: женщина имеет вторую группу инвалидности. В увольнении бойцу отказали, поэтому он обратился в суд.

Решение суда

В ходе судебного заседания представитель воинской части отметил, что в акте осмотра МСЭК, который предоставил истец, не говорится о потребности в постоянном уходе за матерью. В заключении ВКК есть только рекомендация о предоставлении соцуслуги по уходу на непрофессиональной основе. Также, по словам представителя воинской части, солдат не предоставил документов, подтверждающих отсутствие у его матери других родственников первой или второй степени родства, которые могли бы за ней ухаживать. О каком документе идет речь, военнослужащий не уточнил.

Суд установил, что заключение ВКК соответствует всем требованиям. Истец ухаживает за матерью после того, как умер его отец. Иск солдата полностью удовлетворили — командование должно уволить солдата со службы по семейным обстоятельствам.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харьковской области вынесли приговор мужчине, который в состоянии опьянения проник во двор к своей знакомой и разбил там ворота, забор, почтовый ящик. Нарушителя оштрафовали.

Также мы сообщали, что во Львове мужчина украл из магазина два мобильных телефона общей стоимостью почти 26 тысяч гривен. За это его приговорили к заключению.

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