Солдат отказался возвращаться на службу после СОЧ — какое наказание избрал для него суд

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

Военный совершил СОЧ и не захотел возвращаться на службу. Его признали виновным в дезертирстве.

Об этом говорится в приговоре, который Белопольский районный суд Сумской области вынес 22 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 10 января фигурант стал наводчиком 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 7-й механизированной роты. На этой должности он участвовал в операциях группировки войск "Курск". С места временной дислокации боец сбежал 26 января, а с 1 февраля находился дома в Конотопе. От возвращения на военную службу фигурант после задержания отказался, написав соответствующий рапорт. Объяснять причину своего нежелания служить не стал.

Решение суда

Во время судебного заседания военнослужащий признал свою вину, но отказался от дачи показаний. За дезертирство он проведет пять лет в тюрьме. Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

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