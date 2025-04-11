Боєць украв із військової частини пістолети та приціли — що вирішив суд

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області. Фото: ym.km.court.gov.ua

У Хмельницькій області старший солдат вкрав пістолети та приціли з військової частини. Загальна вартість привласненого ним майна становить понад 230 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку, який Ярмолинецький районний суд Хмельницької області ухвалив у понеділок, 7 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант під час перевезення зброї та амуніції з одного складу на інший вкрав один оптичний і два тактичних приціли, а також три пістолети загальною вартістю 230 тисяч 405 гривень. Після того, як у військовій частині виявили зникнення зброї, порушник зізнався у скоєному та повернув украдене.

Рішення суду

Під час судового засідання солдат визнав свою провину. За словами військового, зброю він украв, аби застосовувати для самозахисту в бойових умовах. Також чоловік додав, що є добровольцем і учасником бойових дій. До лав захисників України він долучився у травні 2022 року, після чого брав участь у боях на Сумському й Донецькому напрямках.

Військовослужбовця визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю та викраденні військового майна (частина перша статті 263 та частина четверта статті 410 Кримінального кодексу України). За вчинене чоловік має провести у в'язниці сім років. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області пенсіонер обіцяв за гроші допомогти знайомому в отриманні довідки про інвалідність. Чоловіка засудили до сплати 127,5 тисячі гривень штрафу.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, пояснивши це своєю залежністю від психостимуляторів. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.