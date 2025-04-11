Боец украл из воинской части пистолеты и прицелы — что решил суд

Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области. Фото: ym.km.court.gov.ua

В Хмельницкой области старший солдат украл пистолеты и прицелы из воинской части. Общая стоимость присвоенного им имущества составляет более 230 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре, который Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области вынес в понедельник, 7 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант при перевозке оружия и амуниции с одного склада на другой украл один оптический и два тактических прицела, а также три пистолета общей стоимостью 230 тысяч 405 гривен. После того, как в воинской части обнаружили пропажу оружия, нарушитель признался в содеянном и вернул украденное.

Решение суда

Во время судебного заседания солдат признал свою вину. По словам военного, оружие он украл, чтобы применять для самозащиты в боевых условиях. Также мужчина добавил, что является добровольцем и участником боевых действий. В ряды защитников Украины он вступил в мае 2022 года, после чего участвовал в боях на Сумском и Донецком направлениях.

Военнослужащего признали виновным в незаконном обращении с оружием и похищении военного имущества (часть первая статьи 263 и часть четвертая статьи 410 Уголовного кодекса Украины). За совершенное мужчина должен провести в тюрьме семь лет. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, в Ивано-Франковской области пенсионер обещал за деньги помочь знакомому в получении справки об инвалидности. Мужчину приговорили к уплате 127,5 тысячи гривен штрафа.

Также мы сообщали, что на Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, объяснив это своей зависимостью от психостимуляторов. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.