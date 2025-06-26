Солдат тричі скоював СЗЧ — яке покарання обрав для нього суд

Солдат тричі тікав із військової частини — що вирішив суд
Військовослужбовець тричі тікав із військової частини. Його притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це йдеться у вироку, який Шевченківський районний суд міста Запоріжжя ухвалив 6 червня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, старший стрілець-оператор, який служив за контрактом, тричі самовільно залишав місце служби. Перше СЗЧ він скоїв 10 листопада минулого року, а повернувся до військової частини 22 листопада. Удруге він утік 21 грудня того ж року й не повертався до 16 січня поточного року, а третє його СЗЧ тривало від 25 січня до 5 лютого.
Рішення суду
Обвинувачений свою провину не заперечував. Він пояснив, що під час утечі перебував удома та у знайомої. У серпні 2021 року цього чоловіка засудили до позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання, щоб він проходив військову службу за контрактом.
Порушнику призначили покарання у вигляді п'яти років і трьох місяців ув'язнення. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.
Нагадаємо, у Рівному підліток намагався підпалити автомобіль військовослужбовця. Неповнолітнього засудили до пробаційного нагляду.
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