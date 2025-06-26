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Главная Штаб Солдат трижды убегал из воинской части — что решил суд

Солдат трижды убегал из воинской части — что решил суд

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Дата публикации 26 июня 2025 01:03
Солдат трижды совершал СОЧ — какое наказание избрал для него суд
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: ИИ
Ключові моменти Детали дела Решение суда

Военнослужащий трижды убегал из воинской части. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский районный суд города Запорожья принял 6 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, старший стрелок-оператор, который служил по контракту, трижды самовольно покидал место службы. Первое СОЧ он совершил 10 ноября прошлого года, а вернулся в воинскую часть 22 ноября. Второй раз он сбежал 21 декабря того же года и не возвращался до 16 января текущего года, а третье его СОЧ продолжалось с 25 января по 5 февраля.

Решение суда

Обвиняемый свою вину не отрицал. Он пояснил, что во время побега находился дома и у знакомой. В августе 2021 года этого мужчину приговорили к лишению свободы, но освободили от отбывания наказания, чтобы он проходил военную службу по контракту.

Нарушителю назначили наказание в виде пяти лет и трех месяцев заключения. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Ровно подросток пытался поджечь автомобиль военнослужащего. Несовершеннолетнего приговорили к пробационному надзору.

Также мы сообщали, что в Харькове судили мужчину, который в 2019 году швырнул гранату в салон автомобиля. В результате инцидента оторвало ноги водителю автомобиля.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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