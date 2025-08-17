Боєць майже чотири місяці був у СЗЧ — яке покарання обрав для нього

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: novynarnia.com

У Львівській області притягнули до кримінальної відповідальності солдата. Він без дозволу командування залишив місце служби й не повертався впродовж майже чотирьох місяців.

Про це йдеться у вироку, який Яворівський районний суд Львівської області ухвалив 13 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, який є уродженцем Керчі, служив за мобілізацією. Військову частину він самовільно залишив 7 листопада минулого року й ухилявся від служби до 26 лютого поточного року.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину й заявив, що бажає повернутися до лав ЗСУ. Чоловіка визнали винним і засудили до п'яти років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахуватимуть від дати затримання засудженого, тобто від 26 лютого.

Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію. Доки вирок не набуде законної сили, військовослужбовець перебуватиме під вартою.

