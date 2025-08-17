Боец почти четыре месяца был в СОЧ — какое наказание избрал для него

Военнослужащий. Фото иллюстративное: novynarnia.com

Во Львовской области привлекли к уголовной ответственности солдата. Он без разрешения командования покинул место службы и не возвращался в течение почти четырех месяцев.

Об этом говорится в приговоре, который Яворивский районный суд Львовской области вынес 13 августа.

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант, который является уроженцем Керчи, служил по мобилизации. Воинскую часть он самовольно оставил 7 ноября прошлого года и уклонялся от службы до 26 февраля текущего года.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что желает вернуться в ряды ВСУ. Мужчину признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы. Срок отбывания наказания будут считать от даты задержания осужденного, то есть с 26 февраля.

Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию. Пока приговор не вступит в законную силу, военнослужащий будет находиться под стражей.

