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Головна Штаб Служба у ДФТГ — чи звільняє це від призову

Служба у ДФТГ — чи звільняє це від призову

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 01:30
Чи можуть мобілізувати тих, хто служить у ДФТГ — відповідь адвокатки
Бійці ДФТГ. Фото ілюстративне: armyinform.com

Учасники добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ) не мають статусу військовослужбовців. Військовому призову такі громадяни підлягають так само, як і інші військовозобов'язані.

Про це в коментарі ICTV повідомила адвокатка та керівниця Адвокатського бюро Анна Даніель.

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Що таке ДФГТ

Добровольчі формування територіальної громади — це загони, які місцеві жителі створюють за власним бажанням. Долучитися до таких об'єднань може кожен охочий. Підрозділи ДФТГ допомагають охороняти порядок, підтримують сили оборони, можуть охороняти стратегічні об'єкти. Офіційного статусу військовослужбовців такі добровольці не мають, але підпорядковуються командуванню територіальної оборони.

Мобілізація учасників ДФТГ

Як повідомили у відповідь на запит Фактів ICTV у Міністерстві оборони, участь у добровольчому формуванні не означає звільнення від обов’язкової військової служби. Йдеться як про строкову службу, так і про призов під час мобілізації.

Адвокатка Анна Даніель зазначає, що членів ДФТГ, які придатні до служби за станом здоров'я та мають відповідну військову спеціальність, можуть призвати до лав ТрО ЗСУ або інших підрозділів Сил оборони. Призов учасників ДФТГ здійснюють за територіальним принципом: військовозобов'язаних зараховують до підрозділів, які діють у межах регіону, де вони проживають.

Нагадаємо, мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів. Йдеться про період від 7 серпня до 5 листопада.

Також ми повідомляли, що в умовах мобілізації військовозобов'язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи. Під час перевірок можна пред'являти військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

армія військовий призов мобілізація війна в Україні добровольці військова служба
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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