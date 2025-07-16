Могут ли мобилизовать тех, кто служит в ДФТО — ответ адвоката

Бойцы ДФТО. Фото иллюстративное: armyinform.com

Участники добровольческих формирований территориальной общины (ДФТО) не имеют статуса военнослужащих. Военному призыву такие граждане подлежат так же, как и другие военнообязанные.

Об этом в комментарии ICTV сообщила адвокат и руководитель Адвокатского бюро Анна Даниэль.

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Добровольческие формирования территориальной общины — это отряды, которые местные жители создают по собственному желанию. Приобщиться к таким объединениям может каждый желающий. Подразделения ДФТО помогают охранять порядок, поддерживают силы обороны, могут охранять стратегические объекты. Официального статуса военнослужащих такие добровольцы не имеют, но подчиняются командованию территориальной обороны.

Мобилизация участников ДФТО

Как сообщили в ответ на запрос Фактов ICTV в Министерстве обороны, участие в добровольческом формировании не означает освобождение от обязательной военной службы. Речь идет как о срочной службе, так и о призыве по мобилизации.

Адвокат Анна Даниэль отмечает, что членов ДФТО, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и имеют соответствующую военную специальность, могут призвать в ряды ТрО ВСУ или других подразделений Сил обороны. Призыв участников ДФТО осуществляют по территориальному принципу: военнообязанных зачисляют в подразделения, которые действуют в пределах региона, где они проживают.

Напомним, мобилизацию и военное положение в Украине продлили еще на 90 дней. Речь идет о периоде с 7 августа по 5 ноября.

Также мы сообщали, что в условиях мобилизации военнообязанные должны постоянно иметь при себе военно-учетные документы. Во время проверок можно предъявлять военный билет или временное удостоверение военнообязанного.