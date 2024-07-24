Мобілізація в Україні — скільки чоловіків не пустили за кордон через неоновлення даних

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

З 17 липня для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон, почали діяти додаткові умови. Вони мають оновити свої дані та мати при собі військово-обліковий документ.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу в Media Center Ukraine.

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"17 липня, коли при перетині кордону почали діяти додаткові умови для чоловіків щодо наявності військово-облікового документа, кількість відмов становила 87. Однак надалі кількість відмов через відсутність військово-облікового документа значно зменшилася", — зазначив Демченко.

Він розповів, що ті категорії чоловік, які й до цього мали право виїжджати з країни, приїхали на кордон і забули свій військово-обліковий документ, а хтось його не мав. Але через відмови перетинати кордон надалі відсутність документа значна зменшилася й останніми днями тримається на рівні 20-30 осіб.

"Загалом, з 17 липня і до сьогодні кількість відмов на державному кордоні була на рівні 1 300 осіб, 317 з яких — саме через відсутність військово-облікового документа", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть студенти з відстрочкою виїхати за кордон. Виїжджати за межі України дозволено студентам-чоловікам лише за програмами академічної мобільності до освітніх закладів Європи чи решти світу.

Додамо, що українців за кордоном каратимуть за неоновлення військово-облікових даних. Їм також загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.