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Скольким мужчинам отказали в пересечении границы из-за необновления данных — статистика ГПСУ

24 июля 2024 17:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — сколько мужчин не пустили за границу из-за необновления данных
Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

С 17 июля для мужчин, желающих уехать за границу, начали действовать дополнительные условия. Они должны обновить свои данные, и мы при себе военно-учетный документ.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга в Media Center Ukraine.

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"17 июля, когда при пересечении границы начали действовать дополнительные условия для мужчин о наличии военно-учетного документа, количество отказов составило 87. Однако в дальнейшем количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа значительно уменьшилось", — отметил Демченко.

Он рассказал, что те категории мужчин, которые до этого имели право выезжать из страны, приехали на границу и забыли свой военно-учетный документ, а кто-то его не имел. Но из-за отказа пересекать границу в дальнейшем отсутствие документа значительно уменьшилось и в последние дни держится на уровне 20-30 человек.

"В целом, с 17 июля и по сегодняшний день количество отказов на государственной границе было на уровне 1300 человек, 317 из которых — именно из-за отсутствия военно-учетного документа", — добавил спикер ГПСУ.

Напомним, недавно мы писали, могут ли студенты с отсрочкой уехать за границу. Выезжать за пределы Украины разрешено студентам-мужчинам только по программам академической мобильности в образовательные учреждения Европы или остального мира.

Добавим, что украинцев за границей будут наказывать за необновление военно-учетных данных. Им также грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

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