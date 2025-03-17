Центри рекрутингу ЗСУ вже прийняли 45 657 звернень — статистика від Міноборони

Працівники центру рекрутингу ЗСУ. Ілюстративне фото: Львівська міськрада

Центри рекрутингу Збройних сил України продовжують активно приймати громадян, охочих долучитися до лав війська. Загальна кількість звернень уже сягнула 45 657, з них 1 086 осіб звернулися лише за останній тиждень.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України у понеділок, 17 березня.

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Статистика звернень

За офіційними даними, 9 379 кандидатів уже розпочали оформлення на військову службу, зокрема 216 осіб зробили це минулого тижня.

Серед тих, хто цікавиться можливістю вступу до ЗСУ, 21% становлять жінки. Найбільша кількість жінок-кандидаток зафіксована у Чернівецькій (44%), Хмельницькій (39%) та Вінницькій (38%) областях.

Області з найбільшою кількістю кандидаток. Фото: Міноборони

Загалом в Україні наразі працюють 49 центрів рекрутингу, включно з одним онлайн-центром. Найбільша активність серед громадян спостерігається у Києві, а також у Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Запорізькій областях.

Найбільша активність серед громадян спостерігається у кількох областях. Фото: Міноборони

Більшість рекрутингових центрів розташовані у приміщеннях Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). У цих установах громадянам гарантують конфіденційні консультації, а також наголошують, що на їхній території заборонено проводити мобілізаційні заходи або вручати повістки представниками військкоматів.

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