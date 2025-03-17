Центры рекрутинга ВСУ уже приняли 45 657 обращений — статистика от Минобороны

Работники центра рекрутинга ВСУ. Иллюстративное фото: Львовский горсовет

Центры рекрутинга Вооруженных сил Украины продолжают активно принимать граждан, желающих вступить в ряды войска. Общее количество обращений уже достигло 45 657, из них 1 086 человек обратились только за последнюю неделю.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в понедельник, 17 марта.

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По официальным данным, 9 379 кандидатов уже начали оформление на военную службу, в том числе 216 человек сделали это на прошлой неделе.

Среди тех, кто интересуется возможностью присоеденения к ВСУ, 21% составляют женщины. Наибольшее количество женщин-кандидаток зафиксировано в Черновицкой (44%), Хмельницкой (39%) и Винницкой (38%) областях.

Области с наибольшим количеством кандидаток. Фото: Минобороны

Всего в Украине сейчас работают 49 центров рекрутинга, включая один онлайн-центр. Наибольшая активность среди граждан наблюдается в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях.

Наибольшая активность среди граждан наблюдается в нескольких областях. Фото: Минобороны

Большинство рекрутинговых центров расположены в помещениях Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). В этих учреждениях гражданам гарантируют конфиденциальные консультации, а также отмечают, что на их территории запрещено проводить мобилизационные мероприятия или вручать повестки представителями военкоматов.

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