Украинцы избегают мобилизации — Наталуха назвал реальные цифры

Прохожие на улице. Иллюстративное фото: УНИАН

На сегодня почти миллион мужчин призывного возраста в Украине находятся вне реестров. Эти военнообязанные официально не работают, не учатся и не являются лицами с инвалидностью.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире "Громадського радіо".

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"Как работала мобилизация? Она работала преимущественно по официальным реестрам. То есть в процессе анализа мобилизационного резерва и потенциала мы обнаружили, например, что чуть меньше миллиона мужчин призывного возраста — это люди, о которых государство не знает ничего, кроме идентификационного кода", — заявил он.

Нардеп говорит, что некоторых людей нет ни в реестрах предпринимателей, ни среди наемных работников. По его мнению, некоторые специально увольняются с работы, чтобы "спрятаться" от государства. Экономическое бронирование должно решить эту проблему.

"Его отсутствие имеет свой эффект и на рынок. Ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста предпринимают попытку покинуть страну. Ежедневно. Не говоря уже о количестве увольнений с рабочих мест для того, чтобы работать неофициально и не "светиться" в реестрах. Это деморализация реального сектора экономики. Она имеет негативные последствия", — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в украинском правительстве может быть изменено постановление Кабмина о бронировании от мобилизации.

В то же время в парламент внесли законопроект №11332, в котором установили размер налога для предпринимателей за бронь работников от мобилизации, совпадающий с минимальной выплатой бойцу ВСУ.