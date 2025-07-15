Скільки військових пенсіонерів не служать в ЗСУ

Військові пенсіонери. Ілюстравтине фото: bar-city.gov.ua

Стало відомо, скільки військових пенсіонерів призовного віку не служать у Збройних силах. Відтак, в Україні налічується 145,2 тисячі чоловіків призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності й не служать у війську.

Про це йдеться у матеріал "ЕП" із посиланням на Мінсоцполітики.

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За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу — 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тис. чоловіків призовного віку, що не служать у війську.

Чинне законодавство про спецпенсії військовим та силовикам ухвалювалося ще до повномасштабної війни РФ проти України. Воно передбачає пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку виплати (розмір пенсії становить до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді) та у вигляді раннього виходу на відпочинок.

Як відомо, цей закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 років і раніше, маючи 25 років вислуги.

Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни, тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях.

Як наслідок, він не передбачає жодних пільг для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу. Єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, — пʼятирічна "знижка" щодо віку виходу на пенсію.

Водночас наразі в уряді вважають, що саме статус УБД (Учасника бойових дій) має надавати право на пенсійну пільгу, і планують ініціювати відповідний перегляд законодавства.

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