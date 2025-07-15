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Сколько военных пенсионеров призывного возраста не служат — цифры

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 17:01
Сколько военных пенсионеров не служат в ВСУ
Военные пенсионеры. Иллюстративное фото: bar-city.gov.ua

Стало известно, сколько военных пенсионеров призывного возраста не служат в Вооруженных силах. Следовательно, в Украине насчитывается 145,2 тысячи мужчин призывного возраста (до 60 лет), которые не работают, не имеют инвалидности и не служат в армии.

Об этом говорится в материале "ЭП" со ссылкой на Минсоцполитики.

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По данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается 635,8 тыс. бывших военных и силовиков, получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст выхода — 51 год. Среди таких спецпенсионеров есть около 145,2 тыс. мужчин призывного возраста, которые не служат в армии.

Действующее законодательство о спецпенсиях военным и силовикам принималось еще до полномасштабной войны РФ против Украины. Оно предусматривает льготы в виде специальной формулы расчета выплаты (размер пенсии составляет до 70% от текущего денежного обеспечения лиц, продолжающих служить на аналогичной должности) и в виде раннего выхода на отдых.

Как известно, этот закон позволяет кадровым военным и работникам силовых ведомств выходить на пенсию в 45 лет и раньше, имея 25 лет выслуги.

Кроме этого, закон о пенсиях военных и правоохранителей писался задолго до большой войны, поэтому он предусматривает предоставление льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия или неучастия в боях.

Как следствие, он не предусматривает никаких льгот для мобилизованных украинцев, которые, как и кадровые военные, защищают государство. Единственная льгота, на которую может претендовать мобилизованный, — пятилетняя "скидка" по возрасту выхода на пенсию.

В то же время сейчас в правительстве считают, что именно статус УБД (Участника боевых действий) должен давать право на пенсионную льготу, и планируют инициировать соответствующий пересмотр законодательства.

Ранее мы информировали, кто из УБД получит в 2025 году выплаты ко Дню Независимости.

Также мы сообщали, что участники боевых действий могут рассчитывать на коммунальные скидки, бесплатные медицинские и транспортные услуги.

ВСУ пенсионеры военные война в Украине военная служба
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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