Война в Украине — сколько военных не вернулось из отпуска за границей

Пограничник проверяет документы на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

С начала полномасштабной войны на отдых за границу уехали 46 украинских военных и не вернулись в Украину. Такие военнослужащие учтены как самовольно покинувшие воинские части.

Об этом сообщили в Минобороны Украины по запросу "Слідство Інфо".

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В Главном управлении Военной службы отметили, что во время отпусков военнослужащие имеют право на законные основания выезжать за границу. Их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица. Для этого им нужно только разрешить от командира части о выезде в другую страну. Однако уже немало случаев, когда военные не возвращались из таких отпусков за границей.

"В период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2024 года учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за границей. Такие военнослужащие учтены как самовольно покинувшие воинские части" , — говорится в ответе на запрос.

В материале журналисты отметили, что Минобороны умалчивает о случаях нарушения законодательства при пересечении государственной границы, однако пограничники ежедневно фиксируют попытки военнообязанных мужчин незаконно пересечь границу на разных участках.

Напомним, недавно народный депутат Сергей Евтушок заявил, что военные бегут с войны из-за плохого отношения и вымогательства денег за любой проступок со стороны командиров.

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