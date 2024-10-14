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Сколько военных не вернулись с отдыха за границей с начала войны

14 октября 2024 16:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Война в Украине — сколько военных не вернулось из отпуска за границей
Пограничник проверяет документы на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

С начала полномасштабной войны на отдых за границу уехали 46 украинских военных и не вернулись в Украину. Такие военнослужащие учтены как самовольно покинувшие воинские части.

Об этом сообщили в Минобороны Украины по запросу "Слідство Інфо".

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Сколько военных не вернулись из отпуска за границей

В Главном управлении Военной службы отметили, что во время отпусков военнослужащие имеют право на законные основания выезжать за границу. Их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица. Для этого им нужно только разрешить от командира части о выезде в другую страну. Однако уже немало случаев, когда военные не возвращались из таких отпусков за границей.

"В период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2024 года учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за границей. Такие военнослужащие учтены как самовольно покинувшие воинские части" , — говорится в ответе на запрос.

В материале журналисты отметили, что Минобороны умалчивает о случаях нарушения законодательства при пересечении государственной границы, однако пограничники ежедневно фиксируют попытки военнообязанных мужчин незаконно пересечь границу на разных участках.

Напомним, недавно народный депутат Сергей Евтушок заявил, что военные бегут с войны из-за плохого отношения и вымогательства денег за любой проступок со стороны командиров.

Ранее Новини.LIVE также писали, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому не будут наказываться за первое СОЧ.

Кроме того, военный юрист рассказал, что влияет на наказание за СОЧ. По его словам, в некоторых случаях оно может быть мягче, а в некоторых жестче.

граница отпуск военные война в Украине СОЧ

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