Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Скільки в Україні 18-26 річних юнаків не підлягають мобілізації arrow

Скільки в Україні 18-26 річних юнаків не підлягають мобілізації

13 січня 2025 09:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобілізація в Україні — скільки юнаків 18-26 років не підлягають призову
Військовозобов'язані в ТЦК. Фото: facebook com OOTCKSP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Згідно з чинним законодавством в Україні призову до війська підлягають чоловіки віком від 27 років. Однак станом на зараз є близько 1,68 млн чоловіків віком від 18 до 26 років, яких не можуть мобілізувати.

Про це повідомляють Texty.org

Читайте також:

Скільки юнаків в Україні не підлягають мобілізації

Згідно з дослідженням, яке провело видання, зараз в Україні є близько 1,68 млн чоловіків віком від 18 до 26 років, які не підлягають мобілізації. 

"За нашими оцінками, від мобілізаційного резерву потрібно відняти трохи більш як половину — 707 тис. чоловіків віком 18-26 років, що не належать до інших груп, які ми вже враховували", — йдеться у повідомленні. 

Якщо брати до уваги категорії юнаків віком 18-26 років, то туди увійшли:

  • 5,5% — залишилися в окупації;
  • 6,3% — виїхали за кордон;
  • 5% — заброньовані від мобілізації;
  • 9,7% — мають інвалідність;
  • 24% — студенти.

Водночас наразі невідомо, скільки молоді добровільно мобілізувалося. Фахівці припустили, що 100 тис, як половина довоєнної чисельності ЗСУ, це 6%.

"Загалом можемо припустити, що 34% чоловіків віком 18-26 років не підпадатимуть під мобілізацію навіть у разі зменшення призовного віку. Якщо враховувати студентів, то 58%. Віднімемо 707 тис. чоловіків віком 18-26 років, що не належать до інших груп, які ми вже відняли", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов порадив, як замінити мобілізацію на рекрутинг. Для цього потрібно забезпечити військовим більш комфортні умови служби.

Також ми писали, що народний депутат України Олександр Гончаренко назвав головну проблему мобілізації в Україні. Він вважає, що українців, які могли б долучитися до лав ЗСУ, демотивує відсутність демобілізації.

мобілізація війна в Україні військовозобов'язані фронт резерв

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:35 Окупанти вночі атакували Україну — скільки БпЛА вдалося збити

09:29 В Одесі мовні активісти наїхали на театр Маски — які претензії

09:26 Скільки в Україні 18-26 річних юнаків не підлягають мобілізації

09:17 За вами можуть спостерігати — 10 ознак, що смартфон зламали

09:12 Небезпечні віруси в Китаї — чи виявили новий сплеск

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:55 Майже 60 атак за добу — де росіяни атакують найбільше

08:49 У Києві обмежили рух естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу

08:30 У Південній Кореї назвали нові втрати КНДР на Курщині

08:27 Удари ЗСУ по пунктах росіян на Донеччині — як це впливає на РФ

08:15 Хто їздитиме в метро безплатно — пільгові категорії на 2025 рік

09:35 Окупанти вночі атакували Україну — скільки БпЛА вдалося збити

09:29 В Одесі мовні активісти наїхали на театр Маски — які претензії

09:26 Скільки в Україні 18-26 річних юнаків не підлягають мобілізації

09:17 За вами можуть спостерігати — 10 ознак, що смартфон зламали

09:12 Небезпечні віруси в Китаї — чи виявили новий сплеск

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:55 Майже 60 атак за добу — де росіяни атакують найбільше

08:49 У Києві обмежили рух естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу

08:30 У Південній Кореї назвали нові втрати КНДР на Курщині

08:27 Удари ЗСУ по пунктах росіян на Донеччині — як це впливає на РФ

08:15 Хто їздитиме в метро безплатно — пільгові категорії на 2025 рік

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

Text

08:00 Чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна — ефір Ранок.LIVE

12 січня 2025
Text

20:59 Гончаренко назвав головну проблему мобілізації — і це не ТЦК

11 січня 2025
Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році