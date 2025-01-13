Мобілізація в Україні — скільки юнаків 18-26 років не підлягають призову

Військовозобов'язані в ТЦК. Фото: facebook com OOTCKSP

Згідно з чинним законодавством в Україні призову до війська підлягають чоловіки віком від 27 років. Однак станом на зараз є близько 1,68 млн чоловіків віком від 18 до 26 років, яких не можуть мобілізувати.

Про це повідомляють Texty.org.

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Скільки юнаків в Україні не підлягають мобілізації

Згідно з дослідженням, яке провело видання, зараз в Україні є близько 1,68 млн чоловіків віком від 18 до 26 років, які не підлягають мобілізації.

"За нашими оцінками, від мобілізаційного резерву потрібно відняти трохи більш як половину — 707 тис. чоловіків віком 18-26 років, що не належать до інших груп, які ми вже враховували", — йдеться у повідомленні.

Якщо брати до уваги категорії юнаків віком 18-26 років, то туди увійшли:

5,5% — залишилися в окупації;

6,3% — виїхали за кордон;

5% — заброньовані від мобілізації;

9,7% — мають інвалідність;

24% — студенти.

Водночас наразі невідомо, скільки молоді добровільно мобілізувалося. Фахівці припустили, що 100 тис, як половина довоєнної чисельності ЗСУ, це 6%.

"Загалом можемо припустити, що 34% чоловіків віком 18-26 років не підпадатимуть під мобілізацію навіть у разі зменшення призовного віку. Якщо враховувати студентів, то 58%. Віднімемо 707 тис. чоловіків віком 18-26 років, що не належать до інших груп, які ми вже відняли", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов порадив, як замінити мобілізацію на рекрутинг. Для цього потрібно забезпечити військовим більш комфортні умови служби.

Також ми писали, що народний депутат України Олександр Гончаренко назвав головну проблему мобілізації в Україні. Він вважає, що українців, які могли б долучитися до лав ЗСУ, демотивує відсутність демобілізації.