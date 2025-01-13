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Сколько в Украине юношей 18-26 лет не подлежат мобилизации

13 января 2025 09:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобилизация в Украине — сколько юношей 18-26 лет не подлежат призыву
Военнообязанные в ТЦК. Фото: facebook com OOTCKSP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Согласно действующему законодательству в Украине призыву в армию подлежат мужчины в возрасте от 27 лет. Однако по состоянию на сейчас есть около 1,68 млн мужчин в возрасте от 18 до 26 лет, которых не могут мобилизовать.

Об этом сообщают Texty.org.

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Сколько юношей в Украине не подлежат мобилизации

Согласно исследованию, которое провело издание, сейчас в Украине есть около 1,68 млн мужчин в возрасте от 18 до 26 лет, которые не подлежат мобилизации.

"По нашим оценкам, от мобилизационного резерва нужно отнять чуть больше половины — 707 тыс. мужчин в возрасте 18-26 лет, не относящихся к другим группам, которые мы уже учитывали", — говорится в сообщении.

Если брать во внимание категории юношей в возрасте 18-26 лет, то туда вошли:

  • 5,5% — остались в оккупации;
  • 6,3% — выехали за границу;
  • 5% — забронированы от мобилизации;
  • 9,7% — имеют инвалидность;
  • 24% — студенты.

В то же время пока неизвестно, сколько молодежи добровольно мобилизовалось. Специалисты предположили, что 100 тыс, как половина довоенной численности ВСУ, это 6%.

"В целом можем предположить, что 34% мужчин в возрасте 18-26 лет не будут подпадать под мобилизацию даже в случае уменьшения призывного возраста. Если учитывать студентов, то 58%. Отнимем 707 тыс. мужчин в возрасте 18-26 лет, не относящихся к другим группам, которые мы уже отняли", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов посоветовал, как заменить мобилизацию на рекрутинг. Для этого нужно обеспечить военным более комфортные условия службы.

Также мы писали, что народный депутат Украины Александр Гончаренко назвал главную проблему мобилизации в Украине. Он считает, что украинцев, которые могли бы вступить в ряды ВСУ, демотивирует отсутствие демобилизации.

мобилизация война в Украине военнообязанные фронт резерв

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