Війна в Україні — нардеп назвав кількість українців, яких потенційно можуть мобілізувати

Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Фото: Слуга Народу

Народний депутат Дмитро Наталуха зазначив, що в Україні щонайменше 5-6 млн чоловіків, яких потенційно можуть мобілізувати. Він зваявив, що від ЗСУ немає запиту на мобілізацію їх усіх, наголосивши на важливості "економічного бронювання".

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у Facеbook у середу, 12 червня.

Читайте також:

Мобілізаційний потенціал України

"За різними оцінками (як нашими, так і в ЗМІ) в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. Чи був у нас запит на мобілізацію їх всіх? – Ні. Відповідно, стоїть питання щодо того, хто не має бути мобілізований", — зазначив нардеп.

Він наголосив на тому, що ця війна — війна людських ресурсів проти ефективності, а ефективність економіки — одна з її складових. Тож без працюючої економіки нам не перемогти. Не дарма є вислів, що "другу світову виграла економіка США".

"Ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків. Це неможливо навіть технічно. Та і мета — не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників", — написав Наталуха.

Народний обранець заявляє про важливість "економічного бронювання", адже без нього є ризик закриття безлічі підприємст. Наразі у середньому на кожному підприємстві мобілізований кожен десятий співробітник, це критична межа і більішсть бізнесів вже суттєво втрачають прибуток.

"Зупинка підприємств — відсутність прибутку. Відсутність прибутку — відсутність податків. Відсутність податків — відсутність фінансування Сил оборони. Якщо внаслідок відсутності цих запобіжників десь за рік нам не буде чим платити зарплати військовим, то це позитивно вплине на бажання людей йти служити?", — йдеться в дописі посадовця.

Раніше ми писали, що трапляються випадки, коли представники ТЦК відмовляються визнавати бронь і намагаються мобілізувати громадянина. Чи мають вони на це право та як українцям слід діяти у такій ситуації, розповіла юристка Галина Токмач.

Нагадаємо, Кабмін затвердив новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування. Бронюванню підлягатимуть не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці — на 50 %.