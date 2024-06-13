Война в Украине — нардеп назвал количество украинцев, которых потенциально могут мобилизовать

Председатель Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Фото: Слуга Народа

Народный депутат Дмитрий Наталуха отметил, что в Украине по меньшей мере 5-6 млн мужчин, которых потенциально могут мобилизовать. Он заметил, что от ВСУ нет запроса на мобилизацию их всех, отметив важность "экономического бронирования ".

Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в Facеbook в среду, 12 июня.

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Мобилизационный потенциал Украины

"По разным оценкам (как нашим, так и в СМИ) в Украине мобилизационный потенциал составляет минимум 5-6 млн мужчин. Был ли у нас запрос на мобилизацию их всех? – Нет. Соответственно, стоит вопрос о том, кто не должен быть мобилизован " , — отметил нардеп.

Он отметил, что эта война — война человеческих ресурсов против эффективности, а эффективность экономики — одна из ее составляющих. Так что без работающей экономики нам не победить. Не зря есть выражение, что "вторую мировую выиграла экономика США".

"Никто не собирается бронировать 100% мужчин. Это невозможно даже технически. Да и цель - не спасти всех от войны, а предусмотреть бесперебойную работу только критических работников" , — написал Наталуха.

Народный избранник заявляет о важности "экономического бронирования", ведь без него есть риск закрытия множества предприятий. Сейчас в среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник, это критическая граница и большинство бизнесов уже существенно теряют прибыль.

"Остановка предприятий — отсутствие прибыли. Отсутствие прибыли — отсутствие налогов. Отсутствие налогов — отсутствие финансирования Сил обороны. Если вследствие отсутствия этих предохранителей где-то за год нам нечем будет платить зарплаты военным, то это положительно повлияет на желание людей идти служить?" , — говорится в сообщении чиновника.

Ранее мы писали, что бывают случаи, когда представители ТЦК отказываются признавать бронь и пытаются мобилизовать гражданина. Имеют ли они на это право и как украинцам следует действовать в такой ситуации, рассказала юрист Галина Токмач.

Напомним, Кабмин утвердил новый порядок бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления. Бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие — на 50%.