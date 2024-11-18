Отсрочка от мобилизации — сколько украинцев оформили увольнение в Резерв+

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что около 150 тысяч украинцев самостоятельно оформили отсрочку от мобилизации с помощью приложения "Ререзв+". Еще более 3,5 миллиона обновили там свои данные.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 18 ноября.

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Отсрочка от мобилизации в приложении "Резерв+"

По данным Умерова, уже около 150 тысяч украинцев самостоятельно оформили себе отсрочку от службы через "Резерв+". Также еще более 3,5 млн граждан уже обновили свои военно-учетные данные через приложение.

Кроме того, Умеров отметил, что украинцы могут самостоятельно выбрать себе подразделение для службы через портал army.gov.ua.

Напомним, также Умеров назвал количество военных, которые пользуются "Армия+". По его словам, он стал важным инструментом для цифровой трансформации Сил обороны.

Также министр обороны анонсировал разработку трех цифровых платформ в 2025 году. Ведомство планирует масштабировать технологии для уменьшения бюрократии в ВСУ.