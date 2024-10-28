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Сколько длится процесс увольнения со службы — объяснение юриста

28 октября 2024 09:30
Виктория Козырь - редактор
Демобилизация-2024 — сколько длится процесс увольнения со службы
Военные на вокзале. Иллюстративное фото: vechirniy.kyiv.ua
Виктория Козырь - редактор

Во время военной службы и общей мобилизации в Украине есть ряд оснований, позволяющих военным демобилизоваться. Для увольнения нужно собрать ряд документов, подтверждающих основания для демобилизации.

Об этом рассказал юрист военного права Даниил Гончаренко в комментарии РБК-Украина.

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Сколько длится процесс увольнения со службы

Гончаренко рассказал, если военнослужащий имеет основания для увольнения, то для этого ему нужно написать рапорт и добавить все соответствующие документы, подать его руководству и ждать решения по нему.

По словам юриста, этот рапорт должен быть рассмотрен не дольше 14 дней со дня представления.

"По факту, процесс увольнения занимает около 1 месяца, если военная часть не злоупотребляет своими полномочиями и не затягивает рассмотрение рапорта на увольнение", — сказал он.

Кроме того, Гончаренко пояснил, что решение об увольнении офицерского состава принимается на уровне оперативного командования. В этом случае эта процедура может занять больше времени.

Однако когда решение уже принято, то при увольнении военный вправе получить все выплаты, предусмотренные для него законодательством.

Напомним, что недавно Верховная Рада на законодательном уровне запретила мобилизацию военнообязанных до 25 лет. В то же время юрист объяснила, могут ли демобилизоваться мужчины до 25 лет.

Также мы писали, что одну категорию военных хотят уволить со службы. Речь идет о военнослужащих ВСУ, потерявших неполнородных братьев или сестер во время войны.

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