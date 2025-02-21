Черногоренко заявила, что в Резерв+ сгенерировано 16 тысяч электронных направлений на ВВК

"Резерв+" в смартфоне. Фото: РБК-Украина

В приложении "Резерв+" уже сгенерировано около 16 тысяч электронных направлений на ВВК. В то же время есть некоторые проблемы, с которыми уже работают.

Об этом в эфире телемарафона и на своей странице в Facebook заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По словам Черногоренко, существует два вызова, которые возникли. Первый — это некорректные оповещения. В частности, якобы у человека уже есть направление, либо же появятся сообщения "Технические трудности".

"Эту проблему уже удалось исправить. Если вы с ней столкнулись, отправьте запрос в приложении повторно", — написала заместитель министра.

Вторым вызовом являются медучреждения, которые отказываются принимать электронные направления. Однако и здесь есть продвижение.

"Чтобы обеспечить функционирование сервиса, мы провели вебинар с разъяснением нового порядка для 700 представителей ВВК со всей страны, а также для представителей ТЦК", — сообщила Черногоренко.

Также во время эфира она отметила, что все военнообязанные лица, которые по состоянию на сейчас имеют статус ограниченно годных, должны согласно закону повторно пройти ВВК. После этого статус человека может измениться. В частности, его признают или полностью годным к службе, или пригодным для службы в ТЦК и СП, тыловых частях, или наоборот, непригодным.

Напомним, недавно мы писали, что граждане должны проходить ВЛК в своих территориальных центрах комплектования. Если же пройти в чужом ТЦК, тогда центр комплектования, в котором на самом деле находится человек — проигнорирует результаты этой комиссии и отправит гражданина на медосмотр по месту воинского учета.

Кроме того, мы писали, что право принимать решение о непригодности к военной службе военнослужащих ВСУ имеют ВВК низшего уровня. Однако есть случай, когда списать из рядов армии военного может только центральная ВВК.