Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Сколько мужчин в Украине получили приговор за уклонение от военной службы — подробности arrow

Сколько мужчин в Украине получили приговор за уклонение от военной службы — подробности

11 марта 2024 13:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Сколько мужчин в Украине получили приговор за уклонение от военной службы.
Судья зачитывает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По данным поисковика по судебному реестру "Бабушка" количество судебных решений по делам уклонения от военной службы выросло. В общей сложности 1 274 приговора были вынесены военнообязанным, которые уклонялись от службы в 2023 году.

Об этом сообщает Опендатабот.

Читайте также:

Приговор за уклонение

За весь период войны, с 2014 года, общее количество приговоров об уклонении составляет 3 746 — треть случаев приходится на 2023 год.

Первый значительный пик приговоров затронул в 2015 году, когда было принято 1 596 решений. С тех пор количество приговоров постепенно уменьшалось, достигнув восьми дел в 2021 году. Однако с началом Большой войны в 2022 году количество таких дел стремительно возросло в 20 раз, до 220 приговоров.

В 2023 году тенденция увеличения продолжилась, а количество приговоров по уклонению от военной службы взяло вершину. Только в прошлом году украинские суды вынесли 1 274 приговора, 60 из которых привели к реальному заключению.

В январе 2024 года уже вынесено 120 приговоров уклонистам, что составляет 54% от общего количества приговоров по статье за весь 2022 год.

Напомним, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову.

Также мы писали о том, что в Луцке проходил суд над мужчиной, который помогал уклонистам стать многодетными родителями. Он за деньги находил многодетных женщин, которые соглашались вписать военнообязанных в качестве официальных отцов.

суд
мобилизация
повестки
военнообязанные
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса