Сколько мужчин в Украине получили приговор за уклонение от военной службы.

Судья зачитывает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН

По данным поисковика по судебному реестру "Бабушка" количество судебных решений по делам уклонения от военной службы выросло. В общей сложности 1 274 приговора были вынесены военнообязанным, которые уклонялись от службы в 2023 году.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Приговор за уклонение

За весь период войны, с 2014 года, общее количество приговоров об уклонении составляет 3 746 — треть случаев приходится на 2023 год.

Первый значительный пик приговоров затронул в 2015 году, когда было принято 1 596 решений. С тех пор количество приговоров постепенно уменьшалось, достигнув восьми дел в 2021 году. Однако с началом Большой войны в 2022 году количество таких дел стремительно возросло в 20 раз, до 220 приговоров.

В 2023 году тенденция увеличения продолжилась, а количество приговоров по уклонению от военной службы взяло вершину. Только в прошлом году украинские суды вынесли 1 274 приговора, 60 из которых привели к реальному заключению.

В январе 2024 года уже вынесено 120 приговоров уклонистам, что составляет 54% от общего количества приговоров по статье за весь 2022 год.

Напомним, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову.

Также мы писали о том, что в Луцке проходил суд над мужчиной, который помогал уклонистам стать многодетными родителями. Он за деньги находил многодетных женщин, которые соглашались вписать военнообязанных в качестве официальных отцов.