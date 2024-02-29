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Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

29 февраля 2024 13:24
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Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса
Военные на вокзале. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине среди мужчин, у которых нет брони и они еще не служат, 35% готовы мобилизоваться, когда придет повестка. В то же время 29,8% опрошенных совсем не готовы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства Info Sapiens по заказу Texty.org.ua по мобилизации.

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Сколько мужчин готовы мобилизоваться

Результаты опроса свидетельствуют, что в общей сложности 35% мужчин среди тех, у кого нет брони и еще не служат, готовы мобилизоваться, когда придет повестка. Из них 15,8% полностью готовы, а 19% скорее готовы, чем нет.

При этом 29,8% опрошенных совсем не готовы, 18,3% скорее не готовы, а 17,1% затруднились ответить.

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Результаты опроса. Фото: Texty.org.ua

Среди самых распространенных причин, почему мужчине хотят идти на фронт:

  • желание защитить свою семью (32,7% такое утверждение полностью разделяют, 38,3% скорее разделяют);
  • хочу мстить россиянам и убивать врага (соответственно 27,6 и 37%);
  • просто готовы служить в Вооруженных силах, если придет повестка (соответственно 15,9% и 34,6%);
  • утомила обыденная жизнь (13,3% и 20,4%);
  • привлекает высокая зарплата и стабильность доходов (8,9% и 24,1%).
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Результаты опроса. Фото: Texty.org.ua

Мужчины тоже ответили, почему не хотят или боятся мобилизоваться. Это связано с риском своей жизни, неопределенностью сроков службы, недостаточным материальным обеспечением, отсутствием должной военной учебы, а вероятность попасть к "плохому" командиру пугает больше, чем плен.

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Результаты опроса. Фото: Texty.org.ua

Напомним, недавно Киевский международный институт социологии провел опрос, сколько украинцев верят в победу Украины в войне. По данным исследования, 89% респондентов верят, при этом в мае 2022 года показатель составил 95%.

Ранее опрос, проведенный во Франции, показал, что большинство граждан поддерживают продление помощи Украине. А опрос в Германии показал, что большинство немцев не верят в победу Украины в войне.

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