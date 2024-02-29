Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса
В Украине среди мужчин, у которых нет брони и они еще не служат, 35% готовы мобилизоваться, когда придет повестка. В то же время 29,8% опрошенных совсем не готовы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства Info Sapiens по заказу Texty.org.ua по мобилизации.
Сколько мужчин готовы мобилизоваться
Результаты опроса свидетельствуют, что в общей сложности 35% мужчин среди тех, у кого нет брони и еще не служат, готовы мобилизоваться, когда придет повестка. Из них 15,8% полностью готовы, а 19% скорее готовы, чем нет.
При этом 29,8% опрошенных совсем не готовы, 18,3% скорее не готовы, а 17,1% затруднились ответить.
Среди самых распространенных причин, почему мужчине хотят идти на фронт:
- желание защитить свою семью (32,7% такое утверждение полностью разделяют, 38,3% скорее разделяют);
- хочу мстить россиянам и убивать врага (соответственно 27,6 и 37%);
- просто готовы служить в Вооруженных силах, если придет повестка (соответственно 15,9% и 34,6%);
- утомила обыденная жизнь (13,3% и 20,4%);
- привлекает высокая зарплата и стабильность доходов (8,9% и 24,1%).
Мужчины тоже ответили, почему не хотят или боятся мобилизоваться. Это связано с риском своей жизни, неопределенностью сроков службы, недостаточным материальным обеспечением, отсутствием должной военной учебы, а вероятность попасть к "плохому" командиру пугает больше, чем плен.
Напомним, недавно Киевский международный институт социологии провел опрос, сколько украинцев верят в победу Украины в войне. По данным исследования, 89% респондентов верят, при этом в мае 2022 года показатель составил 95%.
Ранее опрос, проведенный во Франции, показал, что большинство граждан поддерживают продление помощи Украине. А опрос в Германии показал, что большинство немцев не верят в победу Украины в войне.
Читайте Новини.LIVE!