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Скільки бійців успішно скористалися переведенням через "Армія+"

16 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Зеленський повідомив кількість рішень щодо переведення нацвардійців після заявок у "Армія+"
Військовослужбовець тримає в руці телефон із відкритим застосунком "Армія+". Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Станом на 15 грудня функцією подачі рапорту на зміну місця служби через застосунок "Армія+" скористалися понад 3,6 тисячі нацвардійців. У подальшому планують запровадити й переведення між підрозділами ЗСУ та Нацгвардії.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Що відомо про функцію переведення в застосунку "Армія+"

"На першому етапі для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість переведень між підрозділами ЗСУ та Нацгвардії", — зазначив голова держави.

За його словами 3 607 позитивних рішень щодо переведення українських воїнів уже ухвалили. Над введенням відповідної функції в "Армія+" команда Міністерства внутрішніх справ працювала разом із Міністерством оборони.

Нагадаємо, протягом грудня в застосунку "Армія+" можуть запустити ще одну функцію. За знищення ворожої техніки військові зможуть отримати грошову винагороду.

Також ми повідомляли, що в понеділок, 16 грудня, у реєстрі "Оберіг" може бути тимчасово недоступною функція оновлення військово-облікового документа.  Причиною імовірних незручностей є проведення технічних робіт.

Володимир Зеленський застосунок військовослужбовці переклад Армія+ Нацгвардія

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