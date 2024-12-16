Зеленский сообщил количество решений по переводу нацвардейцев после заявок в "Армия+"

Военнослужащий держит в руке телефон с открытым приложением "Армия+". Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

По состоянию на 15 декабря функцией подачи рапорта на смену места службы через приложение "Армия+" воспользовались более 3,6 тысячи нацвардейцев. В дальнейшем планируют ввести и перевод между подразделениями ВСУ и Нацгвардии.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Что известно о функции перевода в приложении "Армия+"

"На первом этапе для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность переводов между подразделениями ВСУ и Нацгвардии", — отметил глава государства.

По его словам, 3 607 позитивных решений касательно перевода украинских воинов уже приняли. Над введением соответствующей функции в "Армия+" команда Министерства внутренних дел работала вместе с Министерством обороны.

Напомним, в течение декабря в "Армии+" могут запустить еще одну функцию. За уничтожение вражеской техники военные смогут получить денежное вознаграждение.

Также мы сообщали, что в понедельник, 16 декабря, в реестре "Оберіг" может быть временно недоступна функция обновления военно-учетного документа. Причиной возможных неудобств является проведение технических работ.