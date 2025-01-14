В Генштабе перевод пилотов в пехоту назвали вынужденным шагом

Пилот Воздушных сил. Иллюстративное фото: Kostiantyn Liberov

Военнослужащие Воздушных сил заявили о массовом переводе пилотов в пехоту. Также это касается и узкопрофильных специалистов ПВО, в частности операторов РЛС, обучение которых занимает длительное время.

Эту информацию прокомментировала пресс-служба Генштаба в Telegram во вторник, 14 января.

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"Остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется", — говорится в сообщении.

Там отметили, что вместо этого Воздушные силы, наоборот, наращивают штатное количество технического и летного персонала. В то же время отдельные категории личного состава после предварительной подготовки в учебных центрах усиливают Сухопутные и Десантно-штурмовые войска и т.д.

В Генштабе отметили, что на фоне сложной ситуации на фронте на многих участках не хватает пехотинцев. Поэтому решение об усилении сухопутных бригад военными из других подразделений является вынужденным шагом для укрепления обороны.

"Следует отметить, что Главнокомандующий ВСУ запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники", — добавили в пресс-службе.

Скриншот поста Генштаба

Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что в Воздушных силах складывается критическая ситуация с переводами в пехоту.

А авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап назвал количество технических специалистов, которые обслуживают истребители F-16.