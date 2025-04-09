Какова ситуация с СОЧ в украинской армии — Сырский ответил

Сырский объяснил, улучшилась ли ситуация с СОЧ в армии
После того, как в Украине военным разрешили возвращаться из СОЧ без уголовного наказания, ситуация изменилась в лучшую сторону. К службе начали повторно приобщаться значительно больше военных.
Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, которое опубликовали в среду, 9 апреля.
Изменилась ли ситуация с СОЧ
По словам Сырского, сейчас на службу вернулись тысячи военных, которые ранее самовольно оставили часть. Он отметил, что ситуация с СОЧ значительно улучшилась.
"Военнослужащих начало возвращаться значительно больше, и многие из них очень качественно воюют, показывают неплохие результаты. Некоторые подразделения почти наполовину укомплектованы как раз теми военнослужащими, которые самовольно покидали части", — сказал Сырский.
Напомним, ранее мы писали о том, что СОЧ считается преступлением даже тогда, когда мобилизованный только прибыл в учебный центр. С момента начала обучения человек уже считается военнослужащим.
Также мы сообщали о том, что против военнослужащих, которые совершили самовольное оставление части, открывают уголовные дела. Однако есть ситуации, когда их могут закрыть.
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