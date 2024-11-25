Рекрутинг до ЗСУ — комбриги отримали нове завдання від Сирського

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Фото: Міністерство оборони України

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський дав доручення командиру кожної бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Рішення має на меті залучити більше добровольців в армію.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу України у понеділок, 25 листопада.

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У Генштабі зазначили, що відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах.

"Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відповідно до змін, внесених до постанови Уряду №560 від 16 травня 2024 року, командирам військових частин дозволено самостійно залучати добровольців, минаючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Нововведення набрало чинності 1 жовтня 2024 року з ініціативи Генерального штабу ЗСУ.

Додамо, що раніше в Збройних Силах функціонували спеціалізовані центри рекрутингу в окремих видах і родах військ, зокрема в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальній обороні. Ці структури продовжують активно розвиватися та вдосконалюватися, забезпечуючи високий рівень комплектування армії.

Повідомлення Генштабу у Facebook

Нагадаємо, в Україні працює система рекрутингу, яка дозволяє громадянам України долучитися до лав Збройних сил України за відгуком на вакансію, яка відповідає його навичкам та інтересам.

Також ми писали, чи може громадянин, якому вже дали повістку, звернутися до Центру рекрутингу та самим обрати спеціальність у війську.