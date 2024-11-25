Рекрутинг в ВСУ — комбриги получили новую задачу от Сырского

Сырский поручил каждому комбригу создать подразделение рекрутинга
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский дал поручение командиру каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Решение призвано привлечь больше добровольцев в армию.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины в понедельник, 25 ноября.
О чем идет речь в поручении Сырского
В Генштабе отметили, что соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях.
"Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев", — говорится в сообщении.
Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства №560 от 16 мая 2024 года, командирам воинских частей разрешено самостоятельно привлекать добровольцев, минуя территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Добавим, что ранее в Вооруженных Силах функционировали специализированные центры рекрутинга в отдельных видах и родах войск, в частности в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне. Эти структуры продолжают активно развиваться и усовершенствоваться, обеспечивая высокий уровень комплектования армии.
Напомним, в Украине работает система рекрутинга, которая позволяет гражданам Украины присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины по отзыву на вакансию, отвечающую его навыкам и интересам.
Также мы писали, может ли гражданин, которому уже дали повестку, обратиться в Центр рекрутинга и самим выбрать специальность в армии.
Читайте Новини.LIVE!