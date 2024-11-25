Рекрутинг в ВСУ — комбриги получили новую задачу от Сырского

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский. Фото: Министерство обороны Украины

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский дал поручение командиру каждой бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Решение призвано привлечь больше добровольцев в армию.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Украины в понедельник, 25 ноября.

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В Генштабе отметили, что соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях.

"Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев", — говорится в сообщении.

Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства №560 от 16 мая 2024 года, командирам воинских частей разрешено самостоятельно привлекать добровольцев, минуя территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Добавим, что ранее в Вооруженных Силах функционировали специализированные центры рекрутинга в отдельных видах и родах войск, в частности в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне. Эти структуры продолжают активно развиваться и усовершенствоваться, обеспечивая высокий уровень комплектования армии.

Сообщение Генштаба в Facebook

Напомним, в Украине работает система рекрутинга, которая позволяет гражданам Украины присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины по отзыву на вакансию, отвечающую его навыкам и интересам.

Также мы писали, может ли гражданин, которому уже дали повестку, обратиться в Центр рекрутинга и самим выбрать специальность в армии.