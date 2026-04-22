Сибіга: Україна нарощує виробництво ППО та закупівлю ракет до Patriot

Андрій Сибіга провів зустріч з журналістами.

Україна переходить до вирішальної стадії у забезпеченні захисту власного неба та готує енергоінфраструктуру до зими, про що. За словами міністра Андрія Сибіги, держава робить ставку на розробку власних антибалістичних систем та максимальне забезпечення комплексів Patriot додатковими ракетами.

Про це сказав Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.

Основним завданням на найближчі місяці залишається прикриття критичних об'єктів, зокрема електро- та водопостачання. Для масштабного захисту наявних засобів наразі недостатньо, тому триває активна робота з міжнародними партнерами через програму PURL.

Закупівля перехоплювачів Patriot та власне виробництво

Для захисту міст ключову роль відіграє закупівля ракет до систем Patriot, які здатні ефективно знищувати ворожу балістику. Керівництво держави докладає зусиль, щоб гарантувати достатню кількість перехоплювачів до наступного опалювального сезону, орієнтуючись на потенціали країн-союзниць.

"Президент робить усе, щоб їх було достатньо, в тому числі через призму наступної зими. Ми робимо все можливе і неможливе. Ми розуміємо, в кого які потенціали", — наголосив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Водночас Україна розпочинає створення власних потужностей з виробництва ППО спільно з іноземними компаніями. Вітчизняні засоби вже демонструють здатність збивати або придушувати до 90% ворожих об'єктів, проте технології потребують постійної адаптації до нових викликів.

"Ця війна навчила нас робити уроки. Ми зараз на вирішальній стадії, яка є переходом у нову реальність щодо власних ППО й антибалістичних спроможностей. Для такого масштабу викликів один з вагомих чинників — це своє виробництво", — підкреслив Сибіга.

Досвід Близького Сходу та енергетична стабільність

Важливим чинником посилення безпеки стали дипломатичні домовленості на Близькому Сході. За підсумками візитів Президента було підписано три довготермінові угоди, які сприятимуть зміцненню енергетичної та макрофінансової стабільності України.

Крім того, українські військові фахівці здобувають у цьому регіоні унікальний досвід протидії повітряним об'єктам, які ще не застосовувалися на території України.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський повідомив про гостру нестачу ракет для комплексів Patriot, наголосивши, що нинішні темпи допомоги не задовольняють запити фронту. Президент застеріг: подальше затягування постачання на тлі тривалої війни лише поглибить дефіцит критично важливого озброєння.

Також Новини.LIVE писав, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони, яка має стати доступною альтернативою дороговартісним комплексам Patriot. Як повідомив співзасновник Fire Point Денис Штілерман, мета проєкту — знизити вартість збиття балістичної цілі до рівня менш ніж 1 млн доларів. Очікується, що перше успішне перехоплення ракети новою системою відбудеться наприкінці 2027 року.