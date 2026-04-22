Сибига: Украина наращивает производство ПВО и закупку ракет к Patriot

Андрей Сибига провел встречу с журналистами. Фото: Новини.LIVE

Украина переходит к решающей стадии в обеспечении защиты собственного неба и готовит энергоинфраструктуру к зиме, о чем. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, государство делает ставку на разработку собственных антибаллистических систем и максимальное обеспечение комплексов Patriot дополнительными ракетами.

Об этом сказал Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Основной задачей на ближайшие месяцы остается прикрытие критических объектов, в частности электро- и водоснабжения. Для масштабной защиты имеющихся средств пока недостаточно, поэтому продолжается активная работа с международными партнерами через программу PURL.

Закупка перехватчиков Patriot и собственное производство

Для защиты городов ключевую роль играет закупка ракет к системам Patriot, которые способны эффективно уничтожать вражескую баллистику. Руководство государства прилагает усилия, чтобы гарантировать достаточное количество перехватчиков к следующему отопительному сезону, ориентируясь на потенциалы стран-союзниц.

"Президент делает все, чтобы их было достаточно, в том числе через призму следующей зимы. Мы делаем все возможное и невозможное. Мы понимаем, у кого какие потенциалы", — подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

В то же время Украина начинает создание собственных мощностей по производству ПВО совместно с иностранными компаниями. Отечественные средства уже демонстрируют способность сбивать или подавлять до 90% вражеских объектов, однако технологии требуют постоянной адаптации к новым вызовам.

"Эта война научила нас делать уроки. Мы сейчас на решающей стадии, которая является переходом в новую реальность по отношению к собственным ПВО и антибаллистическим возможностям. Для такого масштаба вызовов один из весомых факторов — это свое производство", — подчеркнул Сибига.

Опыт Ближнего Востока и энергетическая стабильность

Важным фактором усиления безопасности стали дипломатические договоренности на Ближнем Востоке. По итогам визитов Президента было подписано три долгосрочных соглашения, которые будут способствовать укреплению энергетической и макрофинансовой стабильности Украины.

Кроме того, украинские военные специалисты получают в этом регионе уникальный опыт противодействия воздушным объектам, которые еще не применялись на территории Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский сообщил об острой нехватке ракет для комплексов Patriot, подчеркнув, что нынешние темпы помощи не удовлетворяют запросы фронта. Президент предостерег: дальнейшее затягивание поставок на фоне длительной войны только углубит дефицит критически важного вооружения.

Также Новини.LIVE писал, что Украина разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны, которая должна стать доступной альтернативой дорогостоящим комплексам Patriot. Как сообщил соучредитель Fire Point Денис Штилерман, цель проекта — снизить стоимость сбития баллистической цели до уровня менее чем 1 млн долларов. Ожидается, что первый успешный перехват ракеты новой системой состоится в конце 2027 года.