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Головна Штаб Штурмовик "Артану" розповів, як бійці долають страх під час бойових виходів

Штурмовик "Артану" розповів, як бійці долають страх під час бойових виходів

Ua ru
19 вересня 2026 19:29
Ексклюзив
Штурмовик "Артану" розповів, як бійці долають страх у бою
Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Артан". Фото: "Артан"/Facebook

Штурмовик спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" із позивним "Дерун" розповів, як військові справляються зі страхом під час бойових виходів. Він пояснив, що перед виїздом відчуває страх, але після початку роботи зосереджується на завданні та діє поетапно.

Про це боєць розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Як бійці діють у критичних ситуаціях

За словами "Деруна", під час бойової роботи військові постійно спілкуються між собою та радяться. Особливо це важливо в критичних ситуаціях, коли потрібно стежити за тим, що відбувається, і не допустити паніки.

"Цією розмовою всі мої люди, які йдуть зі мною на вихід, вони напевно так заспокоюються і немає у нас паніки, і ми довждем працювати як нам потрібно", — зазначив військовий.

Що робить командир групи

"Дерун" також розповів про свою роль як командира групи. Він стежить за діями всього особового складу та перевіряє, чи правильно бійці виконують свої завдання.

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Якщо хтось діє неправильно, командир має його скоригувати. Після цього група продовжує виконувати поставлену задачу.

Що допомагає зосередитися на завданні

Військовий пояснив, що після початку роботи його увага перемикається на конкретні дії. Він рухається від одного етапу до іншого, перевіряючи, чи все відбувається за планом, і переходить до наступного завдання.

"Мені страшно стає до того моменту, коли я сідаю в ту саму машину. Потім якось я вже переключаюся на роботу і я вже починаю думати про те, що я маю робити далі", — сказав "Дерун".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що боєць спеціального підрозділу ГУР МО України "Артан" із позивним "Дерун" розповів про бої під час операції "Вівальді". За його словами, одним із найскладніших завдань для штурмової групи є вибивання російських військових із добре укріплених позицій. У таких умовах противник здатний заздалегідь помітити наближення українських бійців і контролювати ситуацію.

Також Новини.LIVE писали про те, що сучасні технології докорінно змінили роботу української розвідки та дозволили аналізувати ворожі тили на глибині до 50 кілометрів без ризику для життя. Якщо раніше розвідникам доводилося пішки заходити в небезпечні зони для пошуку інформації про російські війська, то тепер цю роботу практично повністю виконують дрони.

війна в Україні штурмовий підрозділ страх бойові дії ГУР МО Украины
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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