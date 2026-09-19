Штурмовик "Артана" рассказал, как бойцы преодолевают страх в бою

Бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Артан". Фото: "Артан"/Facebook

Штурмовик спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" с позывным "Дерун" рассказал, как военные справляются со страхом во время боевых выходов. Он пояснил, что перед выездом испытывает страх, но после начала работы сосредотачивается на задаче и действует поэтапно.

Об этом боец рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Как бойцы действуют в критических ситуациях

По словам "Деруна", во время боевых действий военные постоянно общаются между собой и совещаются. Особенно это важно в критических ситуациях, когда нужно следить за происходящим и не допустить паники.

"Благодаря этому общению все мои люди, которые идут со мной на выход, наверняка успокаиваются, и у нас нет паники, и мы можем работать так, как нам нужно", — отметил военный.

Чем занимается командир группы

"Дерун" также рассказал о своей роли как командира группы. Он следит за действиями всего личного состава и проверяет, правильно ли бойцы выполняют свои задачи.

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Если кто-то действует неправильно, командир должен его скорректировать. После этого группа продолжает выполнять поставленную задачу.

Что помогает сосредоточиться на задаче

Военный объяснил, что после начала работы его внимание переключается на конкретные действия. Он переходит от одного этапа к другому, проверяя, все ли происходит по плану, и переходит к следующему заданию.

"Мне становится страшно до того момента, когда я сажусь в ту самую машину. Потом как-то я уже переключаюсь на работу и начинаю думать о том, что мне делать дальше", — сказал "Дерун".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что боец специального подразделения ГУР МО Украины "Артан" с позывным "Дерун" рассказал о боях во время операции "Вивальди". По его словам, одной из самых сложных задач для штурмовой группы является вытеснение российских военных из хорошо укрепленных позиций. В таких условиях противник способен заранее заметить приближение украинских бойцов и контролировать ситуацию.

Также Новини.LIVE писали о том, что современные технологии коренным образом изменили работу украинской разведки и позволили анализировать вражеские тылы на глубине до 50 километров без риска для жизни. Если раньше разведчикам приходилось пешком заходить в опасные зоны для поиска информации о российских войсках, то теперь эту работу практически полностью выполняют дроны.