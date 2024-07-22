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Штрафи для ухилянтів, в яких немає доходів — як відбуватиметься стягнення

22 липня 2024 19:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи для ухилянтів, в яких немає майна та доходів — чого очікувати
Представники ТЦК і патрульні перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: novosti-n.org
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язані українці, які не з’явилися до територіального центру комплектування без поважної причини, можуть отримати штраф. Йдеться про суму у розмірі від 3 320 гривень до 5 500 гривень.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Наразі в Україні немає чіткого механізму стягнення штрафів з неплатоспроможних осіб, однак може застосуватися:

  • стягнення з майна — якщо у боржника з’явиться майно в майбутньому, з нього може бути стягнуто штраф;
  • адміністративний арешт — боржника можуть заарештувати на строк до 15 діб;
  • громадські роботи — боржника можуть зобов’язати виконувати безкоштовні роботи на користь громади;
  • обмеження виїзду за кордон — боржнику можуть заборонити виїжджати з країни.

Зазначимо, що остаточне рішення, як стягувати штраф, приймає суд.

Категорії громадян, які звільняються від сплати штрафу:

  • чоловіки, які мають трьох і більше дітей віком до 14 років;
  • чоловіки, які самостійно виховують дитину з інвалідністю;
  • чоловіки, які мають дружину, що перебуває на строковій служб;
  • чоловіки, які мають інвалідність.

Нагадаємо, в Україні 16 липня закінчився термін оновлення даних для військовозобов'язаних. Якщо за два місяці українці проігнорували цю вимогу, їм загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який може збільшитись вдвічі після 15 днів неоплати. 

Також після ухвалення закону про посилення мобілізації багато чоловіків вирішили оновити свої дані у ТЦК. Але деякі військовозобов'язані отримували штрафи від військкомату за те, що порушили правила обліку у минулому.  

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