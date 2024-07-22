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Штрафы для уклонистов, у которых нет доходов — как будет происходить взыскание

22 июля 2024 19:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы для уклонистов, у которых нет имущества и доходов — чего ожидать
Представители ТЦК и патрульные проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: novosti-n.org
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные украинцы, не явившиеся в территориальный центр комплектования без уважительной причины, могут получить штраф. Речь идет о сумме в размере от 3 320 гривен до 5 500 гривен.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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В Украине нет четкого механизма взыскания штрафов с неплатежеспособных лиц, однако может примениться:

  • взыскание с имущества — если у должника появится имущество в будущем, с него может быть взыскан штраф;
  • административный арест — должника могут арестовать сроком до 15 суток;
  • общественные работы — должника могут обязать выполнять бесплатные работы в пользу громады;
  • ограничение выезда за границу — должнику могут запретить выезжать из страны.

Отметим, что окончательное решение о взыскании штрафа принимает суд.

Категории граждан, которые освобождаются от уплаты штрафа:

  • мужчины, имеющие троих и более детей в возрасте до 14 лет;
  • мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка с инвалидностью;
  • мужчины, имеющие жену, которая находится на строковой службе;
  • мужчины, имеющие инвалидность.

Напомним, в Украине 16 июля истек срок обновления данных для военнообязанных. Если за два месяца украинцы проигнорировали это требование, им грозит штраф в размере 17 тысяч гривен, который может увеличиться вдвое после 15 дней неоплаты.

Также после принятия закона об усилении мобилизации многие мужчины решили обновить свои данные в ТЦК. Но некоторые военнообязанные получали штрафы от военкомата за нарушение правил учета в прошлом.

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