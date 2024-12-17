Як суд покарав штаб-сержанта, який відмовився від повістки

Будівля Луцького міськрайонного суду Волинської області. Фото: aerostar.ua

Житель села Доросині Волинської області відмовився від отримання повістки, попри те, що мав звання штаб-сержанта та перебував у запасі. За такий вчинок військовозобов'язаного притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив 10 грудня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 8 травня поточного року фігурант пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. У приміщенні Центру первинної медичної допомоги чоловіку вручили повістку про призов, однак він відмовився її отримувати та не прибув на збірний пункт.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не визнав свою провину. Він пояснив, що підписав акт відмови від повістки через незадовільний стан здоров'я.

"Зазначив, що коли вперше проходив ВЛК, був визнаний непридатним і направлений на лікування. Наступного разу ВЛК був визнаний придатним до служби в тилу", — йдеться в матеріалах справи.

Чоловік наголосив, що не ухилявся від служби, а відмовився від повістки, бо потребує постійного лікування. Висновок ВЛК він оскаржувати не став. Стаціонарне лікування також не проходив, бо не укладав декларацію з лікарем.

Одним зі свідків у суді буда лікарка. Вона розповіла, що раніше консультувала підсудного. У нього невиліковний діагноз "хронічний неспецифічних виразковий коліт з ураженням лівих відділів товстого кишківника", однак люди з такою хворобою можуть служити в підрозділах забезпечення.

Чоловіка визнали винним і засудили до трьох років і шести місяців позбавлення волі. Вирок упродовж 30 днів можна оскаржити, подавши апеляцію. Опісля ж цього терміну судове рішення набуде законної сили.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік отримав три бойові повістки, однак від військової служби відмовився, бо вважав себе непридатним, хоча й не оскаржував рішення ВЛК. Йому призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Харкові винесли вирок чоловіку, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вкусив патрульного. Порушнику призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.