Как суд наказал штаб-сержанта, отказавшегося от повестки

Здание Луцкого горрайонного суда Волынской области. Фото: aerostar.ua

Житель села Доросины Волынской области отказался от получения повестки, несмотря на то, что имел звание штаб-сержанта и находился в запасе. За такой поступок военнообязанного привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Луцкий горрайонный суд Волынской области вынес 10 декабря.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 8 мая текущего года фигурант прошел ВВК, которая сочла его пригодным к военной службе. В помещении Центра первичной медицинской помощи мужчине вручили повестку о призыве, однако он отказался получать ее и не прибыл на сборный пункт.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Он объяснил, что подписал акт отказа от повестки из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

"Указал, что когда впервые проходил ВВК, был признан непригодным и направлен на лечение. В следующий раз ВВК был признан годным к службе в тылу", — говорится в материалах дела.

Мужчина подчеркнул, что не уклонялся от службы, а отказался от повестки, потому что нуждается в постоянном лечении. Вывод ВВК он обжаловать не стал. Стационарное лечение также не проходил, потому что не заключал декларацию с врачом.

Одним из свидетелей в суде была врач. Она рассказала, что раньше консультировала подсудимого. У него неизлечимый диагноз "хронический неспецифический язвенный колит с поражением левых отделов толстого кишечника", однако люди с такой болезнью могут служить в подразделениях обеспечения.

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Приговор в течение 30 дней можно обжаловать, подав апелляцию. После этого срока судебное решение вступит в законную силу.

Напомним, в Харьковской области мужчина получил три боевых повестки, однако от военной службы отказался, поскольку считал себя непригодным, хотя и не оспаривал решение ВВК. Ему назначили наказание в виде трех лет заключения.

Также мы сообщали, что в Харькове вынесли приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укусил патрульного. Нарушителю назначили наказание в виде одного года испытательного срока.