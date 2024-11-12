Шмигаль анонсував ліквідацію бюрократичної системи МСЕК

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що стара бюрократична система медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) буде ліквідована. За його словами, її замінить новий дієвий механізм.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 12 листопада.

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Шмигаль анонсував новий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби.

За його словами, уряд вже спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.

"Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи. Два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що держава компенсуватиме різницю в заробітній платі для осіб із частковою стійкою втратою працездатності між доходом, який вони отримували до страхового випадку, і після повернення на роботу.

За словами Шмигаля, також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з чотирьох місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Він додав, що система стане більш справедливою.

Нагадаємо, в Україні планують завершити реформу МСЕК до 1 січня 2025 року через корупційні скандали. Однак зміни в системі соціальної допомоги для людей з інвалідністю викликають побоювання щодо втрати виплат частиною громадян.

Також у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що система стане цифровою, що забезпечить її прозорість і зменшить ризики корупції.