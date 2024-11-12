Шмыгаль анонсировал ликвидацию бюрократической системы МСЭК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что старая бюрократическая система медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) будет ликвидирована. По его словам, ее заменит новый действенный механизм.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 12 ноября.

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Шмыгаль анонсировал новый механизм, ориентированный на человека и его потребности.

По его словам, правительство уже направило в Верховную Раду проект закона, устанавливающий алгоритм оценивания повседневного функционирования человека.

"Сегодня мы одобряем социальный компонент этой реформы. Два законопроекта, регламентирующие социальные услуги и страховые выплаты. Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной стойкой потерей трудоспособности, по сравнению с нынешним, существенно возрастет", — отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что государство будет компенсировать разницу в заработной плате для лиц с частичной стойкой потерей трудоспособности между доходом, который они получали до страхового случая, и после возвращения на работу.

По словам Шмыгаля, также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с четырех месяцев до 1,5 года и защищают человека от увольнения на весь период лечения. Он добавил, что система станет более справедливой.

Напомним, в Украине планируют завершить реформу МСЭК до 1 января 2025 года из-за коррупционных скандалов. Однако изменения в системе социальной помощи для людей с инвалидностью вызывают опасения по поводу потери выплат частью граждан.

Также в Министерстве здравоохранения объяснили, что система станет цифровой, что обеспечит ее прозрачность и снизит риски коррупции.