Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Шмыгаль заявил о ликвидации бюрократической системы МСЭК arrow

Шмыгаль заявил о ликвидации бюрократической системы МСЭК

12 ноября 2024 17:20
Виктория Козырь - редактор
Шмыгаль анонсировал ликвидацию бюрократической системы МСЭК
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что старая бюрократическая система медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) будет ликвидирована. По его словам, ее заменит новый действенный механизм.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 12 ноября.

Читайте также:

Ликвидация МСЭК в Украине

Шмыгаль анонсировал новый механизм, ориентированный на человека и его потребности.

По его словам, правительство уже направило в Верховную Раду проект закона, устанавливающий алгоритм оценивания повседневного функционирования человека.

"Сегодня мы одобряем социальный компонент этой реформы. Два законопроекта, регламентирующие социальные услуги и страховые выплаты. Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной стойкой потерей трудоспособности, по сравнению с нынешним, существенно возрастет", — отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что государство будет компенсировать разницу в заработной плате для лиц с частичной стойкой потерей трудоспособности между доходом, который они получали до страхового случая, и после возвращения на работу.

По словам Шмыгаля, также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с четырех месяцев до 1,5 года и защищают человека от увольнения на весь период лечения. Он добавил, что система станет более справедливой.

Напомним, в Украине планируют завершить реформу МСЭК до 1 января 2025 года из-за коррупционных скандалов. Однако изменения в системе социальной помощи для людей с инвалидностью вызывают опасения по поводу потери выплат частью граждан.

Также в Министерстве здравоохранения объяснили, что система станет цифровой, что обеспечит ее прозрачность и снизит риски коррупции.

Украина Кабинет министров Верховная Рада Денис Шмыгаль украинцы МСЭК

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:07 Дешевле не найти — в Одессе продают двухуровневый таунхаус, фото

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Срочная новость

17:56 На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

17:51 Украина потеряла 300 млн грн из-за схем с фортификациями, — БЕБ

17:47 Снег осенью — синоптики рассказали погоду в Харькове завтра

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

17:39 Нардеп Костенко раскритиковал расформирование ТЦК

17:32 Укргидрометцентр напугал прогнозом на завтра — к чему готовиться

17:25 Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых

17:24 Сложный выбор — какую валюту лучше выбрать для сбережений

17:23 В Одессе восстановят популярный маршрут трамвая — когда ждать

18:07 Дешевле не найти — в Одессе продают двухуровневый таунхаус, фото

Срочная новость

17:56 На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

17:51 Украина потеряла 300 млн грн из-за схем с фортификациями, — БЕБ

17:47 Снег осенью — синоптики рассказали погоду в Харькове завтра

17:39 Нардеп Костенко раскритиковал расформирование ТЦК

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

17:32 Укргидрометцентр напугал прогнозом на завтра — к чему готовиться

17:25 Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых

17:24 Сложный выбор — какую валюту лучше выбрать для сбережений

17:23 В Одессе восстановят популярный маршрут трамвая — когда ждать

Новость с фото

17:23 Коллекционеры в восторге — какие старые телефоны стали ценными

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке