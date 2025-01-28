Електронні направлення на ВЛК — нова послуга для військовозобов’язаних

Медичний огляд. Фото: Новини.LIVE

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про запуск системи електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних. Це нововведення є частиною масштабної цифровізації державних послуг, що має спростити процедуру проходження ВЛК.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

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Електронне направлення на ВЛК

Відтепер військовозобов’язаним не потрібно буде стояти в чергах біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) для отримання направлення. Документ можна буде згенерувати через Єдиний державний реєстр призовників і отримати в застосунку Резерв+.

За словами прем’єр-міністра, ця послуга передусім буде доступна для тих, хто самостійно бажає пройти ВЛК. Окрім цього, люди, які отримали повістку, також зможуть подати електронний запит на формування направлення, зекономивши час на відвідування ТЦК.

"Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", — повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що в Україні можуть продовжити термін для перевірки стану здоров'я обмежено придатних на ВЛК.

Також юрист припустив, що всі українці втратять статус обмежено придатного після проходження обов'язкової ВЛК.