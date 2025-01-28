Электронные направления на ВВК — новая услуга для военнообязанных

Медицинский осмотр. Фото: Новини.LIVE

Прем'єр-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о запуске системы электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) для военнообязанных’связанных. Это нововведение является частью масштабной цифровизации государственных услуг, что должно упростить процедуру прохождения ВВК.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

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Электронное направление на ВВК

Отныне военнообязанным не нужно будет стоять в очередях возле территориальных центров комплектования (ТЦК) для получения направления. Документ можно будет сгенерировать через Единый государственный реестр призывников и получить в приложении Резерв+.

По словам премьер-министра, эта услуга прежде всего будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти ВВК. Кроме этого, люди, которые получили повестку, также смогут подать электронный запрос на формирование направления, сэкономив время на посещение ТЦК.

"Людям не нужно будет отстаивать очереди возле ТЦК, чтобы получить соответствующий документ. Направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение Резерв+. Людям, которые получили повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК", — сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что в Украине могут продлить срок для проверки состояния здоровья ограниченно годных на ВВК.

Также юрист предположил, что все украинцы потеряют статус ограниченно годного после прохождения обязательной ВВК.