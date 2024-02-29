Что такое второе плечо эвакуации — рассказ военного

Эвакуация раненого. Фото: "Радіо Свобода"

Второе плечо эвакуации раненых начинается в нескольких километрах от позиций ВСУ. Там раненые перегружаются в медевак, который транспортирует их на стабилизационный пункт или в госпиталь.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Что такое точка перехвата, с которой начинается второе плечо эвакуации

По словам Козятинского, второе плечо эвакуации начинается с момента перехвата раненых военных в безопасной зоне. Впрочем, отметил боевой медик, эта безопасность достаточно условна, потому что всегда может прилететь вражеский снаряд или FPV-дрон.

"Точка перехвата обычно располагается на расстоянии минимум нескольких километров от наших позиций", — объяснил Дмитрий Козятинский.

Работа экипажа медевака

На этой точке экипаж медевака перегружает раненых из кейсевака, после чего транспортирует их на стабилизационный пункт или в госпиталь.

"По дороге экипаж медевака заполняет "форму 100", которую затем передает вместе с раненым на следующий этап (предварительно сфотографировав)", — подчеркнул Дмитрий Козятинский.

Напомним, Дмитрий Козятинский ранее рассказывал, какую технику сейчас используют для эвакуации раненых эвакуационные экипажи, работающие с Силами обороны Украины, и заезжают ли эвакуационные автомобили на позиции ВСУ.