Мобілізація в Україні — що робити, якщо ТЦК забрали військовий квиток

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

Відповідно до українського законодавства, кожен призовник, резервіст та військовозобов'язаний повинен мати військово-обліковий документ. Одним з таких є військовий квиток, який посвідчує особу та приналежність до військового обов'язку.

Проте, за словами адвоката Ростислава Кравця, трапляються випадки, коли співробітники ТЦК та СП вилучають такий документ у військовозобов'язаного. Він порадив, що робити у такому разі.

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Працівники ТЦК забирають військовий квиток — чи мають на це право

Як підкреслив правозахисник, квиток — це посвідчення особи стосовно статусу призовника, резервіста або військовозобов’язаного, тому ТЦК не мають права вилучати цей документ у громадян.

"Якщо так стається, то, в принципі, вони замість квитка повинні видати будь-яке тимчасове посвідчення", — зазначив адвокат.

Які можуть бути причини вилучення військового квитка

Як стверджує правознавець, на такі дії йдуть співробітники ТЦК, щоб змусити військовозобов'язаного явитися до територіального центру. Адже відсутність військового квитка ускладнює можливість виконання громадянином своїх обов’язків та створює правові проблеми.

Однак, варто зауважити, попри заяву адвоката, немає зафіксованих публічних випадків, коли працівники ТЦК дійсно вчиняли такі дії щодо військовозобов'язаних.

Військовий перевіряє військово-обліковий документ. Фото: dpsu.gov.ua

Що робити, якщо ТЦК дійсно забрали військовий квиток

Якщо ваш військовий квиток було вилучено, перше, що потрібно вимагати письмове підтвердження про вилучення квитка, щоб уникнути можливого штрафу за втрату документа, який може становити від 510 до 850 грн.

Якщо вам не пояснюють, чому військовий квиток вилучено та замість нього не видають тимчасове посвідчення, варто написати заяву на ім’я керівника ТЦК та СП. Але, за словами адвоката, це не завжди дає результат.

В такому випадку необхідно звертатися до вищих інстанцій:

вищих ТЦК та СП;

Міноборони;

Державного бюро розслідувань.

Раніше ми повідомляли, коли військовий квиток можуть визнати недійсним.

Нагадаємо, ми писали, що деяким військовозобов'язаним українцям відмовлятимуть у держпослугах.

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