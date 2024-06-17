Мобилизация в Украине — что делать, если ТЦК забрали военный билет

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Скриншот с видео на Youtube

Согласно украинскому законодательству, каждый призывник, резервист и военнообязанный должен иметь военно-учетный документ. Одним из таких является военный билет, который удостоверяет личность и принадлежность к воинской обязанности.

Однако, по словам адвоката Ростислава Кравца, бывают случаи, когда сотрудники ТЦК и СП изымают такой документ у военнообязанного. Он посоветовал, что делать в этом случае.

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Как подчеркнул правозащитник, билет — это удостоверение личности относительно статуса призывника, резервиста или военнообязанного, поэтому ТЦК не имеют права изымать этот документ у граждан.

"Если так происходит, то, в принципе, они вместо билета должны выдать любое временное удостоверение", — отметил адвокат.

Какие могут быть причины изъятия военного билета

Как утверждает правовед, на такие действия идут сотрудники ТЦК, чтобы заставить военнообязанного явиться в территориальный центр. Ведь отсутствие военного билета усложняет возможность выполнения гражданином своих обязанностей и создает правовые проблемы.

Однако, стоит заметить, что, несмотря на заявление адвоката, нет зафиксированных публичных случаев, когда работники ТЦК действительно совершали такие действия в отношении военнообязанных.

Военный проверяет военно-учетный документ. Фото: dpsu.gov.ua

Что делать, если ТЦК действительно забрали военный билет

Если ваш военный билет был изъят, первое, что требуется письменное подтверждение об изъятии билета, чтобы избежать возможного штрафа за потерю документа, который может составлять от 510 до 850 грн.

Если вам не объясняют, почему военный билет изъят и вместо него не выдают временное удостоверение, следует написать заявление на имя руководителя ТЦК и СП. Но, по словам адвоката, это не всегда приносит результат.

В таком случае необходимо обращаться в высшие инстанции:

высшие ТЦК и СП;

Минобороны;

Государственное бюро расследований.

Ранее мы сообщали, когда военный билет могут признать недействительным.

Напомним, мы писали, что некоторым военнообязанным украинцам будут отказывать в госуслугах.

Также мы информировали, как получить военный билет в Украине, если не служили в армии.