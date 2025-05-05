Інструктор пояснив, що має бути в аптечці військовослужбовця

Військові з аптечками. Фото ілюстративне: 1.zt.ua

На полі бою правильно сформована аптечка може врятувати життя пораненого військового. Якщо надати допомогу впродовж години після поранення, шансів вижити в бійця буде значно більше.

Про те, що має містити аптечка військовослужбовця та де її краще розмістити, розповів інструктор Одеського загону ДПСУ на псевдо "Тюнс".

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За словами інструктора, бажано мати дві аптечки: одну на "броніку", іншу на ремінно-плечовій системі (РПС) чи Range Belt.

Що має бути в аптечці:

турнікет;

дві пари нітрилових перчаток (світлого кольору, аби на них було видно кров);

гемостатичний (кровоспинний) бинт для тампонади;

назофарингеальний повітропровід із лубрикантом на водяній основі;

оклюзійна наліпка;

марлевий бинт у вакуумі з абсорбуюючою серветкою;

термоковдра;

картка пораненого форми dd 1380;

набір пігулок.

"Ми маємо так званий pill-pack — набір пігулок. Це парацетамол у тисячному дозуванні, або це може дві пігулки парацетамолу по 500, мелоксикам (протизапальний засіб, — Ред.) та Моксифлокацин (бактерицидний антибактеріальний препарат, — Ред.). Це антибіотики загального спектру", — пояснив "Тюнс."

Нагадаємо, військовослужбовці, які проходять повторний курс лікування, мають право на додаткові виплати. Щоправда, це стосується лише тих бійців, які лікуються через поранення.

Також ми повідомляли, що воїни, які перебувають на лікуванні за кордоном, теж можуть отримувати виплати. Грошове забезпечення нараховуватимуть, якщо лікування триватиме не довше, ніж рік поспіль.